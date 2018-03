't Spoor Zingt 31 maart 2018

In café en feestzaal Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat in Zonnebeke staan zondagavond vanaf 21 uur de beste Nederlandstalige schlagers en anderstalige meezingers centraal tijdens 't Spoor Zingt. Iedereen krijgt een gratis boekje om de liedjes te kunnen meezingen: ambiance verzekerd en een ideale uitsmijter na de Ronde van Vlaanderen. (DBEW)