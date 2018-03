"Niet leuk om elke dag geplet te worden" OVERVOLLE BUSSEN NAAR IEPER TIJDENS OCHTENDSPITS CHRISTOPHE MAERTENS CHARLOTTE DEGEZELLE

15 maart 2018

02u37 0 Zonnebeke Aan bushalte 'De oude Voerman' in Zonnebeke krijgen schoolkinderen al een hele tijd te maken met overvolle bussen, waardoor ze soms te laat op school komen. "Het is niet plezant om dagelijks bijna geplet te worden in de bus", aldus een jonge scholier. "We volgen de situatie zeker op en sturen bij waar we kunnen, maar dat is niet altijd even eenvoudig", reageert De Lijn.

Er blijkt een probleem te zijn met overvolle bussen aan de halte 'De oude Voerman' langs de Ieperstraat in Zonnebeke. Daar passeert lijn 94 die van Roeselare naar Ieper rijdt. Tussen 7.30 en 8 uur stoppen er vier bussen die richting de kattenstad gaan en zeker op de eerste drie is het vaak duwen geblazen. Vicky Goudeseune uit Zonnebeke, die twee dochters heeft die de bus op moeten, bond de kat de bel aan. "Mijn dochters klagen altijd dat ze de bus niet op geraken en ik ben dan zelf maar eens polshoogte gaan nemen", aldus de vrouw. "Ik heb dan ook met mijn eigen ogen gezien dat het geen makkie is."





Dochters Lotte (13) en Hanne Bogaert (14) kunnen dan enkel maar bevestigen. "Ik kreeg onlangs bijna een boete omdat ik niet kon scannen omdat de bus te vol zat", klinkt het bij een van de meisjes. "Ik stond zo fel tegen de deur gedrukt dat het voor mij onmogelijk was om mijn ticket te laten inlezen. Toen ik afstapte in Ieper werd ik door een controleur aangesproken en die gaf mij een waarschuwing."





Andrès Declerq (13) neemt eveneens de bus aan de halte, maar ook voor hem blijkt dat niet gemakkelijk. "Ik zorg ervoor dat ik thuis vroeg genoeg vertrek om hier de eerste bus te kunnen nemen in de hoop dat er plaats genoeg is. Ook ik kwam al te laat op school, want het gebeurt dat de eerste drie bussen gewoon doorrijden omdat er niemand meer bij kan. Ik ga nu al een anderhalf jaar met de bus en iedereen begint dit normaal te vinden, maar eigenlijk is het niet normaal."





Niet doorschuiven

Gisteren waren het niet alleen reizigers die het geval aankaartten, ook een chauffeur merkte op dat er wel degelijk een probleem is. Bij De Lijn West-Vlaanderen tonen ze begrip voor de situatie.





"We excuseren ons oprecht voor het ongemak", zegt woordvoerster Inge Debruyne. "Naar aanleiding van de opmerkingen die we kregen, zijn er al verschillende keren Lijncontroleurs ter plaatse geweest om de situatie op te volgen. Het aantal reizigers overschreed toen niet het voorziene aantal zit- en staanplaatsen. Wat we wel vaak zien is dat reizigers niet altijd voldoende doorschuiven waardoor latere opstappers weinig of geen comfort hebben."





De Lijn kijkt altijd hoe de situatie kan worden verbeterd. "Het is natuurlijk wel zo dat we bij het verschuiven van onze middelen geen nieuwe of extra problemen kunnen creëren op andere plaatsen waar tellingen uitwijzen dat het aantal zit- en staanplaatsen onvoldoende is tijdens de spits. We monitoren dan ook op dagdagelijkse basis de situatie op onze voertuigen en sturen steeds bij waar mogelijk. We willen de reizigers verzekeren dat we alle opmerkingen echt wel ter harte nemen en dat we extra aandacht zullen blijven besteden aan lijn 94."