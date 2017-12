"Met mijn vrouw dansen op oudjaar, dat wil ik" De warmste verhalen van 2017 | Dirk Sampers (45) kan weer werken na zwaar ongeval HANS VERBEKE

02u37 0 Henk Deleu Dirk Sampers en Heidi Versluys in frituur De Markt, op de Markt in Moorslede. Zonnebeke Dirk Sampers uit Passendale werkt hard aan zijn revalidatie. Eind juli werd hij 's nachts aangereden toen hij de straat dwarste. Hij en Heidi Lecluyse baten frituur De Markt in Moorslede uit, maar de laatste maanden werd Heidi bijgestaan door haar zoon. "Ik probeer al nu en dan nog eens te helpen in de zaak. En als het even kan, wil ik op oudjaar dansen met Heidi. Zij heeft me de voorbije maanden overeind gehouden."

Het ziekenhuisbed van Dirk Sampers staat nog steeds in de woonkamer van het koppel. "Heidi slaapt naast me, in de zetel. Dat is geen pretje, met een patiënt die nu en dan eens roepend wakker schiet van de pijn. Ik prijs me gelukkig dat zij er is", vertelt Dirk. "Als ik me weer eens afvraag waarom ik dat ongeval eigenlijk overleefd heb, telkens het me te veel wordt, is zij er om me weer moed te geven." Het ongeluk is intussen vijf maanden geleden. Heidi Lecluyse en Dirk Sampers kwamen van bij vrienden. Toen Dirk de straat overstak, liep het mis. De bestuurder, een man uit Ledegem die te veel had gedronken, pleegde vluchtmisdrijf. "Dirk vloog metershoog de lucht in en kwam hard neer op het asfalt", zegt Heidi. "Ik dacht dat hij morsdood was." Zo'n vaart liep het gelukkig niet, al waren de verwondingen van de 45-jarige frituuruitbater niet min. Een plastisch chirurg was vijf uur in de weer met het zwaar gehavende gezicht van Dirk. En dan was er ook die dubbele open beenbreuk. "Die baart me nog het meeste zorgen", zegt Dirk. "De wonde is al een tijdje dicht maar de breuk zelf geneest niet. Vandaag is er op de röntgenfoto's nog altijd geen kalkvorming te zien. Dat is abnormaal. Om het wat draaglijker te maken, slik ik nog altijd veel pijnstillers. Anders zou ik 's nachts helemaal geen oog dichtdoen."





Positief blijven

Maar Dirk kan de moeilijke situatie waarin hij verzeild is geraakt, ook relativeren. "Eigenlijk is dit erger voor mijn vrouw dan voor mij. Heidi zag alles gebeuren. Ze is erg bang geweest, wist enkele dagen lang niet of ik zou overleven. Voor mij was het makkelijk: ik lag in coma en besefte niet wat me overkomen was. Beetje bij beetje is het me beginnen te dagen, dat het heel serieus was. Maar toch ben ik altijd zo positief mogelijk geweest, dat ligt in m'n natuur. Er zijn mensen die het slechter hebben dan ik, die nooit meer zonder hun rolstoel kunnen. Al was het best wel confronterend, die keer toen ik in het ziekenhuis met m'n rolstoel de lift in reed en daar plots in de spiegel, onvoorbereid, m'n gehavende gezicht zag."





Voetballen

Dirk en Heidi kijken hoopvol naar de toekomst. "Een maand voor het ongeval hadden we elk een koersfiets gekocht, om wat meer beweging te hebben. Sindsdien hebben we uiteraard geen meter gereden, hopelijk is dat volgende zomer wel het geval. In de strijd tegen de kilootjes had ik me deze zomer ook ingeschreven bij een minivoetbalploeg in Lauwe. Da's iets waar ik blijf naar uitkijken, misschien wel tegen beter weten in. Hoe mijn been zal evolueren, is ook voor de artsen immers nog een mysterie."





Unieke band

Dat hij fysiek op dit moment nog zwak staat, stoort Dirk. "Ik wil bezig zijn, meehelpen in het huishouden, de klanten bedienen in de frituur. Maar dat is nog niet voor morgen. De zoon van Heidi helpt nu voorlopig nog in de zaak. Dat doet hij uitstekend, maar toch: 't is niet hetzelfde. Heidi en ik zijn bijzonder goed ingespeeld op elkaar, zijn de klok rond samen. Onze band is uniek. Weet je dat ik op intensieve 's nachts dikwijls met haar heb gebeld, wat de verpleegster erg boos maakte. Ze nam dan telkens de hoorn uit mijn handen. "Rusten", klonk het gebiedend. Ik begreep haar wel, ze had het beste met me voor. Maar ik kon niet slapen en Heidi ook niet, zo bleek. Praten bracht rust voor ons allebei. We trekken ons op aan mekaar, slaan ons samen door elke tegenslag. Een paar keer heb ik me afgevraagd of Heidi me wel graag zou blijven zien, met mijn verminkingen en beperkingen. Ze keek me aan vol ongeloof, toen ik haar dat vertelde." Heidi lacht. "Tuurlijk blijf ik mijn ventje graag zien", zegt ze. "Ik kijk door de littekens heen. Daarachter zit de echte Dirk op wie ik verliefd ben geworden en met wie ik oud wil worden."





Veel steun

Het koppel heeft de voorbije maanden veel deugd gehad van de bezorgdheid en steun van mensen uit hun omgeving. "Ik heb mensen over de vloer gekregen die ik niet had verwacht, tot oude werkmakkers toe", zegt Dirk. "Het gaf me telkens kracht om door te gaan. Ik ben ook enorm dankbaar voor wat de hulpverleners op straat en vervolgens de dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis voor mij hebben gedaan. Hoewel ze veel patiënten de revue zien passeren, behandelen ze me niet als een nummer. Er werd me al verschillende keren gezegd dat ik overleefde dankzij mijn postuur, gevormd door veelvuldig sporten in het verleden. Niet iedereen heeft dat geluk."





Wilskracht

Door het ongeval is de kijk van Dirk op het leven veranderd. "We proberen nu te genieten van kleine dingen. Even de deur uit gaan, in de rolstoel weliswaar. En intussen probeer ik letterlijk en figuurlijk kleine stapjes vooruit te zetten. Ik probeer al weer een beetje te helpen in de frituur. Tegen beter weten in, want er lukt me nog niet veel. Maar ik wil er zijn en tonen dat je met wilskracht ook veel kunt bereiken. Zoals die dans op oudjaar die ik Heidi heb beloofd. Daar droom ik stilletjes van. Het zal misschien wel maar op één tegel zijn, maar dansen zal ik."