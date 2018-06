"Laat gemeentewerkers verdachte zaken melden" RAADSLID LUC BLONDEEL (SP.A) KOMT MET OPMERKELIJK VOORSTEL ERIK DE BLOCK

15 juni 2018

02u34 0 Zonnebeke Het personeel van de technische dienst en de groendienst laten toetreden tot het BIN, het is een idee van gemeenteraadslid Luc Blondeel (sp.a). "Ze komen overal en kunnen dus een troef zijn bij het spotten van verdachte figuren of zaken." Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) is er wel voor te vinden.

Luc Blondeel ziet heel wat voordelen. "De medewerkers van de technische dienst en de groendienst zijn voortdurend onderweg en dat kan heel nuttig zijn", aldus Blondeel. "Er is sinds begin dit jaar een stijging in het aantal inbraken en inbraakpogingen. Vooral overdag. Dat blijkt uit de cijfers die ik heb opgevraagd bij de politie. Sinds januari zijn er achttien vaststellingen van inbraken en waren er ook nog eens vier pogingen. Ik vind dat onrustwekkend. Het zomerverlof komt er bovendien aan. Laat ons waakzaam zijn." En dus ondernam het gemeenteraadslid actie. "Ik heb ondertussen een brief aan het schepencollege geschreven en heb ook contact gehad met Wim Cardon, de coördinator van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) van de politiezone Arro Ieper. Ik hoop dat het gemeentebestuur van Zonnebeke met mijn idee aan de slag gaat. De gemeentearbeiders kunnen een meerwaarde zijn, bijvoorbeeld om uit te kijken naar vluchtauto's."





Inschrijvingsgeld

En hoe zou het idee praktisch uitgewerkt moeten worden? "Zonnebeke telt vijf deelgemeenten en is redelijk uitgestrekt. Het personeel van de groendienst en de technische dienst is overal om opdrachten uit te voeren. Zowel in de centra als op de boerenbuiten. We kunnen hen natuurlijk niet verplichten om toe te treden tot het BIN. Het aantal leden van het BIN schommelt jaarlijks tussen de vijftig à zestig mensen, die hiervoor elk 12 euro betalen. Voor de gemeentearbeiders stel ik voor dat de gemeente dat lidgeld betaalt. Voor de gemeentekas is dat geen hoge investering. Het gaat tenslotte om de veiligheid van alle inwoners. Mijn idee zal in elk geval worden besproken op de volgende algemene vergadering van de BIN's."





De brief van Luc Blondeel moet nog worden besproken op het schepencollege. "Persoonlijk ben ik gewonnen voor het idee en wil ik het voorstel ook steunen op het schepencollege", aldus burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Veiligheid primeert. Misschien is het wel beter om niet alle arbeiders aan te sluiten op het BIN, maar alleen de verantwoordelijken van de diensten." En wat met het stijgende aantal inbraken? "De voorbije maand was er inderdaad een kleine golf van inbraken in onze gemeente. Een bende jonge gasten wordt gelinkt aan vijf à zes feiten, zoals het openbreken van automaten. Het onderzoek loopt, meer kan ik niet kwijt."