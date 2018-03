"Illegale hondenkwekerij over twee weken dicht" BURGEMEESTER WIL SNELLE OPLOSSING EN DANKT BUURTBEWONERS DIE ALARM SLOEGEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

03 maart 2018

02u32 0 Zonnebeke De illegale hondenkwekerij in de Slijpsstraat moet over twee weken gesloten zijn. Dat zegt burgemeester Dirk Sioen, die nog een oplossing voor de ruim 30 honden wil. De buurtbewoners halen opgelucht adem. "Alleen jammer dat het zo lang heeft moeten duren", zegt Giovani Fauvarque (18) die aan de alarmbel trok.

Burgemeester van Zonnebeke Dirk Sioen laat er geen gras over groeien: de illegale hondenkwekerij op het einde van de Slijpsstraat gaat wat hem betreft zo snel mogelijk dicht. "Tegen half maart moet alles afgehandeld zijn en moet die man, die afkomstig is uit Rijsel, weg zijn uit Beselare", zegt de burgemeester, die eerder al een advocaat liet aanstellen, zodat alles volledig wettelijk verloopt.





"Die man is volledig illegaal bezig. Hij heeft geen vergunningen en officieel woont hij daar ook niet. De eigenaar van het stuk grond heeft ook zijn volledige medewerking beloofd. Ook hij werd door de man bedrogen over de omvang van zijn kwekerij. Toen ikzelf ging kijken in de hondenkwekerij was ik geschrokken. Ik had al eens gehoord dat een man in een bosje aan het A19 in een caravan zou wonen met enkele honden, maar wat ik gezien heb, is toch totaal iets anders. Die man is al niet meer welkom in Luxemburg en Spanje. We willen nu alles heel goed afhandelen, zodat hij na Beselare ook niet gewoon ergens anders naartoe gaat en vanaf nul herbegint. Met een advocaat willen we ook geen flaters begaan. De vraag is alleen nog wat er met de honden moet gebeuren. Er zitten er meer dan dertig."





Slagen

Burgemeester Sioen is de buurtbewoners dankbaar dat ze alarm hebben geslagen. "Die mensen hebben daar heel goed aan gedaan." Giovani Fauvarque (18) die naast de kwekerij woont, deed de melding op Facebook. "Toen ik in mijn hangar aan karts sleutelde, hoorde ik de honden huilen en ook hoe ze slagen kregen", vertelt hij.





"We verwittigden eerder de politie al. Blijkbaar werd daar toen een melding van gemaakt, maar er werd geen pv opgesteld. Ze zeggen dat ze er wel mee bezig waren, maar als we hier twee jaar lang niets zien gebeuren, dan geeft dat toch niet die indruk. Hopelijk zal het nu inderdaad snel opgelost zijn. Al heb ik gehoord dat er donderdagnacht blijkbaar een bestelwagen is gestopt, ik vermoed dat er honden zijn meegenomen. We zullen blij zijn als alles achter de rug is."