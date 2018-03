"Heropvoeden wordt hele klus" 77 VERWAARLOOSDE HONDEN HEBBEN LANGE WEG TE GAAN ALEXANDER HAEZEBROUCK

16 maart 2018

02u45 0 Zonnebeke De 77 verwaarloosde honden die woensdag gered werden uit een illegale kwekerij in Beselare, herstellen op dit moment in verschillende asielcentra. "Ze zijn erg mager en vooral erg bang. Sommige dieren zijn agressief. Een thuis voor hen vinden, wordt niet makkelijk."

De toekomst van de 77 honden en 14 katten is niet voor elk dier even rooskleurig. "De meeste dieren zullen er snel weer bovenop geraken", zegt dierenarts Theo Borgers, die gisterenmiddag de honden in de huisdierenopvang in Zonnebeke kwam onderzoeken. Maar één hond is er wel erg slecht aan toe. "Dat is een oude hond die enorm veel last heeft van de heupen. Ook de toestand van het hart kan beter. Die hond zou eigenlijk speciale voeding moeten krijgen, een maandelijkse hormonale injectie en pillen voor het hart. Maar dat kost geld natuurlijk. De andere honden en puppy's zijn duidelijk mager en vooral erg bang. Wellicht hebben ze heel hun leven in een klein kot vastgezeten." De medewerkers van de huisdierenopvang zien een euthanasie niet meteen zitten. "We doen dat hier echt liever niet", zegt Kathleen Declercq. "Wellicht zal iemand van ons zich dan ontfermen over die hond."





Het dierenopvangcentrum Leiestreek in Zwevegem kreeg tien honden en vier katten uit Beselare. "We zien bij de onze ook bijtwonden", zegt Veerle Debaillie. "Is dat door gevechten? Moeilijk te zeggen, als die honden samen in een hok zitten en je gooit ze eten toe, dan zullen ze daar ook voor vechten. Eén hond die uit de kwekerij kwam, had een gebroken poot. Verder zijn ze erg mager en vooral bang."





Niet bij jonge kinderen

Het wordt niet makkelijk om alle 77 honden te plaatsen. Het gaat om Hollandse, Tervuerense en Mechelse herders, cane corso's en kruisingen van verschillende rassen. "Dat zijn geen doetjes van honden natuurlijk", zegt dierenarts Theo Borgers. "De persoon die zo'n hond adopteert, moet goed weten hoe je een hond moet opvoeden en moet over genoeg ruimte beschikken. Een gezin met kleine kinderen komt al niet in aanmerking voor dit type hond. Maar zeker de puppy's moeten snel een thuis vinden. Gezien de omstandigheden vind ik dat de toestand van de dieren al bij al nog redelijk ok is."





Socialer maken

Ook de asielcentra in Rekkem en Brugge vangen een deel van de honden op. "Enkele dieren zijn erg agressief en niet benaderbaar", klinkt het in het opvangcentrum in Brugge. "We zullen hen vooral socialer proberen te maken, wellicht zullen sommige honden hier maanden zitten vooraleer we ze kunnen plaatsen."





De Franse kweker uit Rijsel die ook op het domein woonde, maar er zijn domicilie niet had en geen enkele vergunning had voor het kweken van de honden, werd woensdagavond door de politie verhoord. "Hij werd niet aangehouden", zegt Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. Maar daarom is de kous nog niet af. "Zowel wij als het parket en de inspectie Dierenwelzijn volgen de zaak nauwgezet op."