"Genoeg geruzied en verdeeldheid gezaaid" DEEL N-VA STAPT IN PROJECT INSAMENSPRAAK ERIK DE BLOCK

31 januari 2018

03u02 0 Zonnebeke Zoals vorige week in primeur te lezen in deze krant, wordt eerste schepen Luk Hoflack lijsttrekker van de nieuwe lijst 'InSamenSpraak'. De voorstelling van een nieuw en positief politiek project voor de verkiezingen in oktober vond gisteravond plaats. Het initiatief voor het nieuwe kartel komt van de socialisten die de krachten gaan bundelen met N-VA en de onafhankelijken.

De voorstelling van het nieuwe project vond plaats in een bomvol café 't Paradijs in Geluveld. "Het klinkt misschien utopisch maar we willen van Zonnebeke een paradijs maken. De voorstelling van InSamenSpraak is dus niet toevallig hier", liet partijvoorzitter Maxime Vermeeren (sp.a) horen. "Eerlijk gezegd, ik ben zwaar onder de indruk van de grote opkomst. De gesprekken voor dit project zijn een aantal maanden geleden begonnen."





Nog steeds geschorst

"Ik ben en blijf een trouwe partijsoldaat", aldus Luk Hoflack, die lijsttrekker wordt. "Vanuit N-VA nationaal hebben we trouwens zwijgplicht. Onze plaatselijke afdeling is overigens nog altijd geschorst (wat gebeurde na een twist tussen N-VA-schepenen Michiel Descheemaeker en Luk Hoflack, nvdr.). Hoogstwaarschijnlijk komen we vrijdagavond samen met de plaatselijke afdeling van N-VA en de partijtop. Dan zal er meer nieuws zijn." In zijn speech verwees Hoflack ook naar de politieke situatie binnen de meerderheid. "We hebben een paar woelige jaren achter de rug en willen graag vernieuwing en vooral rust brengen. Er werd genoeg geruzied en verdeeldheid gezaaid. We willen eerst werken aan een programma." De tweede plaats gaat naar OCMW-raadslid Hannelore Blondeel (sp.a). Ze heeft een kledingzaak in de Ieperstraat in Zonnebeke. Huis-aan-huis wordt vandaag een mooie folder verspreid. Met daarin de tien speerpunten van InSamenSpraak.





Ereburgemeesters

Opvallend in die folder is een prominente plaats voor ereburgemeesters Maurice Bourgeois (sp.a) en Dirk Cardoen (N-VA). Beiden waren gisteravond ook aanwezig. "Samen mochten wij meer dan 30 jaar uw burgemeester zijn", zo begint hun boodschap in de folder. "Wij hebben Zonnebeke mee vorm gegeven en op de kaart gezet. Helaas heeft het huidige bestuur de laatste jaren door de constante publieke onenigheden en de besluiteloosheid bewezen hoe snel je als gemeente in een slecht daglicht kan komen te staan."





Buiten de partij

Straffe taal alvast. Net zoals een persbericht dat gisteravond verspreid door Koen Descheemaeker, communicatieverantwoordelijke van N-VA Zonnebeke en vader van de jonge schepen Michiel Descheemaeker. Daarin haalt hij zeer zwaar uit naar Luk Hoflack. "De heer Hoflack maakt met zijn aanwezigheid op een lijst die niet officieel goedgekeurd werd door het arrondissementeel bestuur een cruciale inbreuk tegen de statuten van N-VA en hij zet zich hiermee de facto buiten de partij", klinkt het in het bericht. "De nodige procedures werden vandaag reeds opgestart om hier het nodige officiële gevolg aan te geven. De financiële rekening van de N-VA Zonnebeke die beheerd werd door de heer Hoflack werd reeds eerder deze week uit voorzorg geblokkeerd door N-VA nationaal. "Als heel de plaatselijke afdeling is geschorst, dan kan toch niemand namens de partij reageren", maakt Luk Hoflack de bedenking.