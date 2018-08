"Geen woordje spijt heb ik van aanrijder gekregen" Friturist trekt maandag op krukken naar proces LIEVEN SAMYN

30 augustus 2018

02u43 0 Zonnebeke Meer dan een jaar en tien operaties later herstelt frituuruitbater Dirk Sampers (46) uit Passendale nog altijd van een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf. Maandag start het proces tegen zijn aanrijder, die Dirk voor dood achterliet.

Het ongeval gebeurde op 29 juli vorig jaar in de Westrozebekestraat in Passendale. Na een bezoek aan vrienden liepen Passendalenaar Dirk en zijn partner Heidi Versluys, die samen frituur De Markt in Moorslede uitbaten, de straat over om naar hun geparkeerde wagen te wandelen. Dirk werd gegrepen door een wagen. De automobilist stopte even, reed enkele meters achteruit, maar stoof daarna weg. Enkele uren later gaf de automobilist zich toch bij de politie aan. Dirk liep een dubbele beenbreuk en tal van breuken aan gezicht en schouder op. "De beelden van Dirk, die wel 20 meter in de lucht vloog en een doodsmak maakte op de weg, blijven voor altijd in mijn geheugen gegrift", vertelt Heidi aan het ziekenhuisbed van Dirk dat nog altijd in de woonkamer staat. "Hij bewoog niet meer, meteen stroomde een plas bloed over de weg... Verschrikkelijk." Drie dagen coma volgden.





Koersfiets

Meer dan een jaar later heeft Dirk al 10 operaties achter de rug en is hij nog altijd aan krukken of een rolstoel gekluisterd als hij vooruit wil. "De breuken in mijn been groeien maar niet aan elkaar", vertelt hij. "Mijn schouder wil ook niet mee. Frustrerend, voor een bezige bij als ik die altijd veel gewerkt heeft en er ook graag op uit trok met de koersfiets. De tweewieler staat er al meer dan een jaar onaangeroerd. Mijn leven is fel veranderd. Soms denk ik dat ik er beter niet meer geweest was. Dan had ik al die miserie niet. Weet je dat er het voorbije jaar maar vier dagen zijn geweest dat de pijn iets minder was? Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het overleefd heb. Wat de dokters en plastisch chirurg gerealiseerd hebben, is bewonderenswaardig. Net als de steun die Heidi elke dag opnieuw geeft. Veel andere koppels waren al lang uit elkaar. Maar ik blijf strijdvaardig. Ik blijf hopen dat alles goed komt. Volgend jaar wil ik opnieuw op mijn koersfiets rondrijden."





Trucker

Maandag trekken Dirk en Heidi naar de Ieperse politierechtbank voor de start van het proces tegen de aanrijder. Grote verwachtingen koesteren ze niet. "Ik vind het vooral erg dat hij nooit spijt betuigde of berichtje of brief stuurde", aldus Dirk. "Ik hoef hem niet te zien. Hij is 41 jaar oud, het wordt gewoon tijd dat hij het goede voorbeeld toont aan zijn drie kinderen. Zijn straf zal mij niet genezen, maar hij had beter moeten weten. Als vrachtwagenchauffeur is hij zélf elke dag op de baan. Het ergste is dat hij wegreed en de dag nadien al naar een truckersfestival in Nederland trok. En dat terwijl ik nu nog de hond niet kan uitlaten. Moest hij even lang zijn rijbewijs kwijt spelen als ik arbeidsongeschikt ben...", zucht Dirk. "Van de verzekering zag ik nog altijd geen cent. Geld is niet het belangrijkste, maar de facturen moeten wel betaald worden. De frituur ondervindt nog altijd de gevolgen van de vele sluitingsdagen die noodgedwongen ingelast moesten worden. Ik ga af en toe wel eens mee om in de keuken te zitten. Maar werken kan ik nog altijd niet."