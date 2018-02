"Ex-gemeentesecretaris wilde 142.000 euro bruto van gemeente" 17 februari 2018

02u30 0 Zonnebeke De Zonnebeekse burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) reageert voor het eerst op de zware aanval van de ontslagnemende gemeentesecretaris Francis Claeys.

"Als burgemeester ben ik persoonlijk gekwetst en diep ontgoocheld door de reactie van Francis Claeys", meldt Dirk Sioen. "De manier waarop hij na zeventien jaar Zonnebeke verlaat, is betreurenswaardig. De secretaris wenste zijn tewerkstelling in Zonnebeke te beëindigen en vroeg om dit te doen door middel van een dading (een minnelijke schikking, red). Zijn voorstel sprak over een brutokost van 142.000 euro ten laste van de gemeente. Dit komt neer op exact 11,45 euro per inwoner van Zonnebeke. Dit was bovendien 'te nemen of te laten', een exuberante eis voor iemand die zelf beslist om te vertrekken. We vonden het niet kunnen dat we hier met onze rug tegen de muur werden gezet."





Dinsdagavond lichtte Francis Claeys bij hem thuis zijn ontslag toe. "Daar ventileerde hij zijn eenzijdige mening en vond hij het bovendien nodig om na te trappen", aldus de burgemeester. "Hierbij viseerde hij niet alleen mezelf, maar ook het voltallig schepencollege. Stellen dat er niets gerealiseerd is in de voorbije jaren is een brug te ver, als je bedenkt dat 95 procent van het verkiezingsprogramma al werd uitgevoerd. Het is ook een blaam voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een beter Zonnebeke", zegt Sioen. "Het verwijten van een gebrek aan intelligentie en een gebrek aan daadkracht raakt me uiteraard. Ik ben dagelijks in de weer voor iedere inwoner en geloof in mijn kracht om - tussen en samen met de mensen - de juiste beslissingen te nemen in het belang van de gemeente." (DBEW)