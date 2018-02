(Ex-)gemeentesecretaris Francis Claeys wordt manager bij Inagro 14 februari 2018

Francis Claeys (48) dient vandaag zijn ontslag in als gemeentesecretaris van Zonnebeke. Hij wordt juridisch en financieel manager bij Inagro in Beitem. Inagro is het voormalig 'Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw'.





Francis Claeys is nog tot eind deze maand in ziekteverlof. In december kreeg hij te maken met zware beschuldigingen van de jonge schepen Michiel Descheemaeker (N-VA) en ging in ziekteverlof. "Niet omwille van de schepen ga ik weg, ik heb ook problemen met burgemeester Dirk Sioen", aldus Francis Claeys gisteravond. "Hij bestuurt vanuit de buik en heeft geen visie. De burgemeester ligt er niet wakker van van wat de burger verwacht. Intellectueel is hij niet geschikt voor de job van burgemeester. Het komt mijn gezondheid niet ten goede. Ik wil consequent zijn en trek daarom zelf de stekker uit. De emmer is vol. Zonnebeke stond in deze legislatuur zes jaar stil. Er is geen beleid."





Volgens een bestuursakkoord binnen Inspraak en CD&V volgde Dirk Sioen in deze legislatuur Dirk Cardoen als burgemeester op. "Sindsdien is er in het schepencollege eindeloos gepalaver en discussies", zegt Francis Claeys. "Elk zegt en doet wat hij wil. De burgemeester moet baas zijn. Ik wil het niet meer zien en niet verantwoordelijk zijn voor zo'n beleid."





Francis Claeys doet bij de gemeente Zonnebeke zijn vooropzeg tot half mei en komt tot dan alvast niet meer terug. Hij neemt onder meer zijn verlofdagen op.





De gemeenteraad van Zonnebeke benoemde hem eind maart 2000 tot de opvolger van gemeentesecretaris Antoine Ghesquière. Francis Claeys woont in Roeselare, groeide op in Geluwe en was destijds jurist in dienst van de toenmalige Kredietbank. (DBEW)