"De ziel van Beselare zal verdwijnen" OPNIEUW POLITIEKE HERRIE: N-VA HEKELT BOUWPLANNEN IN DORP ERIK DE BLOCK

19 juli 2018

02u24 0 Zonnebeke Alweer politiek gekrakeel in Zonnebeke. Het schepencollege wil een privé-ontwikkelaar Beselareplaats laten moderniseren. Het oud-gemeentehuis en de pastorie zouden verdwijnen voor woningen, wellicht flats. "De ziel van Beselare zal verdwijnen", vreest meerderheidspartij N-VA. Burgemeester Dirk Sioen pareert de kritiek.

Even terugblikken. In 2013 schreef deze krant dat het OCMW van Zonnebeke drie woningen in de Warden Oomlaan in Beselare zou aankopen. Het ging daarbij om drie percelen van elk ruim 800 vierkante meter. 'Twee van die huizen zijn eigendom van eerste schepen en toekomstig burgemeester Dirk Sioen (Inspraak)', stond toen vermeld.





Belangenvermenging?

De aankoop van die woningen past in de toekomstplannen voor Beselareplaats, maar is koren op de molen van N-VA. De partij behoorde tot het kartel Inspraak, maar eind 2015 kwam het tot een breuk. N-VA zit nog in de meerderheid, maar neemt in oktober voor het eerst met een eigen lijst aan de verkiezingen.





De partij haalt in de eerste plaats uit naar burgemeester Dirk Sioen, die zich in dit dossier zou schuldig gemaakt hebben aan belangenvermenging. Hij weerlegt die kritiek: "De hele procedure is destijds volledig wettelijk verlopen", zegt Sioen. Iets wat OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren (Inspraak) vijf jaar geleden ook al in deze krant liet optekenen. "Juridisch hebben we dat vooraf bekeken en het kan perfect. Er is geen sprake van belangenvermenging. Het OCMW-bestuur staat ook los van het gemeentebestuur", klonk het bij Vander Meiren.





Koen Descheemaeker, lijsttrekker van N-VA, ziet nog een ander heikel punt. "De gronden zullen nu weer doorverkocht worden (aan een bouwpromotor, red.) in een verlieslatend project. Compleet onethisch." Klopt eveneens niet, stelt het gemeentebestuur. "De verkoopprijs voor beide eigendommen samen bedroeg destijds 220.000 euro. Dit bedrag ligt aanzienlijk onder de huidige aankoopwaarde van 269.500 euro, die geschat is door een aankoopcommissaris", reageert het gemeentebestuur.





Café Den Elfpenner

Verder vreest N-VA dat met het nieuwe bouwproject Beselare zijn ziel zal kwijtspelen. "Het is de bedoeling om op deze centrumlocatie in Beselare een beeldbepalend woonproject te realiseren", vertelt burgemeester Dirk Sioen. "Op de gemeenteraad in november vorig jaar werd het bestek voor de promotieopdracht (om een privé-ontwikkelaar te vinden, red.) unaniem goedgekeurd." Dus ook door N-VA, lees je tussen de lijnen door. Eerder stelde het schepencollege ook het advocatenkantoor Ludo Ockier uit Kortrijk aan voor de juridische begeleiding van de gemeente bij het dossier.





Nog dit: het gezellige dorpsgevoel in Beselare zal alvast niet helemaal verdwijnen. Op Beselareplaats heb je ook het populaire café Den Elfpenner en dat wordt alleszins niet verkocht. "Den Elfpenner draait goed en staat niet te koop", benadrukt eigenaar Charles Bayart.