"Alle hens aan dek om parcours klaar te krijgen" STORM VERSTOORT VOORBEREIDING KASTEELCROSS ERIK DE BLOCK

19 januari 2018

02u47 0 Zonnebeke Ex-winnaars Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn dan wel niet van de partij, toch hopen de organisatoren van de Kasteelcross in Zonnebeke zaterdag op vier- à vijfduizend toeschouwers. "Jammer genoeg speelt de storm ons parten bij de voorbereidingen."

Diverse bestuursleden waren gisteren langs het parcours in het Kasteeldomein aan de slag. De voorbereidingen verliepen evenwel minder vlot dan gehoopt door het stormweer. "Het is alle hens aan dek", zegt Kurt Debuysere, secretaris van de wielerclub Eendracht Maakt Macht. "Om geen risico's te nemen, besloten we om alle publiciteit maar vrijdag (vandaag, red.) op te hangen. Normaal doen we dat op donderdag. De opbouw van de dranktenten is uitbesteed aan een externe firma. Omwille van de storm komen die mensen ook een dag later."





Een tegenvaller dus. Bovendien kunnen de organisatoren niet rekenen op een clash tussen de twee beste veldrijders van het moment: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zij rijden rijden zondag voor de Wereldbeker in Frankrijk. Vorig jaar waren van Aert en van der Poel er ook niet. Zij vragen als startgeld maar liefst elfduizend en tienduizend euro. Debuysere relativeert dan ook hun afwezigheid. "Zonder de absolute klasbakken hebben we toch een heel uitgebreid deelnemersveld", zegt hij. "Ook bij de dames zit het heel goed. We zien de toekomst van de Kasteelcross zeker hoopvol tegemoet."





Extra lus

Birger Haezebrouck is samen met Brayn Delzeyne de parcoursbouwer van dienst. "Ik ben hier al van vorige week zaterdag bezig. De omloop is wat gewijzigd, waardoor er opnieuw bijna volledig rond de vijver wordt gereden", zegt Birger. "Een extra lus wordt alleszins een meerwaarde."





De nieuwelingen starten zaterdag om 11 uur met onder andere Belgisch kampioen Thibau Nys. Een uur later is er de start van de juniores. Om 13.45 uur beginnen de elite dames. De eliterenners bij de mannen en de beloften vertrekken om 15 uur. Goed om weten: als Eli Yserbyt wint, geeft zijn supporterslokaal in café d'Oude Timmerie in de Roeselarestraat een gratis vat. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro, aan de kassa is dat 12 euro.





De wedstrijd wordt ook live uitgezonden op Telenet Play Sports. Meer informatie op www.kasteelcross.be.