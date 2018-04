Zware avondspits door ongevallen op E314 06 april 2018

02u28 0 Zonhoven Door twee ongevallen op de E314 in Zonhoven en Genk is de avondspits in Limburg gisteren erg moeizaam verlopen.

Het eerste ongeval gebeurde kort na 17 uur ter hoogte van Zonhoven, in de rijrichting van Nederland. Een automobilist had te laat gezien dat er voor hem een korte file stond, en reed in op twee voorliggers. Eén bestuurder raakte hierbij gewond aan zijn oog. Door het ongeval stond er in geen tijd een file vanaf Lummen.





Kijkfile

Even later ging in Genk, ook in de rijrichting van Nederland, een auto met aanhangwagen aan het slingeren. Het voertuig kantelde vervolgens op de snelweg, waardoor de file aangroeide tot voorbij Genk. En dat was helaas niet het einde van de miserie, want in de omgekeerde rijrichting ontstond een kijkfile. (RTZ)