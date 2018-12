Zwangere vrouw gewond bij frontale klap Toon Royackers

13 december 2018

19u17 0 Zonhoven Aan de Molenweg in Zonhoven is donderdagavond kort voor 18 uur een zwangere vrouw zwaargewond geraakt bij een frontale klap ter hoogte van het kruispunt met de Manerikweg.

Eén van de wagens is in de bocht vermoedelijk van haar rijvak afgeweken en zo frontaal op een tegenligger gebotst. Door de klap werd ook één van de auto’s in de berm geslingerd. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse om de twee bestuursters te bevrijden. De slachtoffers zijn beiden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook een Zonhovense vrouw die 20 weken zwanger was. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad moest het verkeer donderdagavond afwisselend over één rijstrook begeleiden.