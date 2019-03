Zonhovense wijnhandelaar krijgt 15 maanden cel met uitstel BVDH

06 maart 2019

14u29 0 Zonhoven Een 61-jarige zaakvoerder van een Zonhovense wijnhandel is veroordeeld tot vijftien maanden cel met uitstel. De man was schuldig aan partnergeweld bij zijn ex. Bovendien pakte hij ook haar vader en de nieuwe vriend van de vrouw aan.

De feiten vonden plaats tussen juli 2015 en september 2016. In die periode stuurde hij een massa sms’jes, soms ook anoniem. De man ging bovendien erg ver: zo dreigde hij met een pistool zelfmoord te plegen en chanteerde hij de vrouw met naaktfoto’s. Verder had de man een privédetective in dienst genomen en liet hij haar wagen traceren. De advocaat van de vrouw noemde de man een Jeckyll en Hyde-type.

Kinderen

Volgens zijn raadsman Jan Swennen is het niet abnormaal dat hij contact opnam, want het koppel had twee kinderen waarrond afspraken moesten worden gemaakt. Sowieso was duidelijk dat deze kinderen de grootste slachtoffers waren.

Aan de vrouw moet de man een schadevergoeding van 6.080 euro betalen. De ex-schoonvader krijgt 1 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 180 euro.