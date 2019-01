Zonhovense eeuweling die nog zelf haar mazoutketel poetste overleden Toon Royackers

25 januari 2019

14u38 0 Zonhoven Deze week is Anna Kenis (102) van Ter Donk overleden. Anna was de oudste inwoonster van Zonhoven. Vorig jaar nog stond ze in Het Laatste Nieuws, omdat ze zelf elk jaar haar verwarmingsketel een poetsbeurt gaf.

In december vierde ze haar 102de verjaardag. Vorige week werd ze echter met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze deze week woensdag helaas overleden. Anna heeft het grootste deel van haar leven op Ter Donk gewoond. Ze had ook een kolenhandel en een stoffenwinkel. Elk jaar stond ze met stoffer klaar om haar verwarmingsketel te onderhouden. “Een vakman is voor haar niet nodig. Ik heb in het verleden mazout en kolen verkocht. Daardoor weet ik precies wat er moet gebeuren,” vertelde Anna vorig jaar. “Die jonge mannen moeten mij dat niet komen leren.” Ze was getrouwd met Gustaaf Raymaekers, die in 1994 al overleed. Omwille van haar hoge leeftijd bracht Prins Carnaval samen met de prinsenfamilie haar vorig jaar een bezoekje. “De eerste honderd jaar van een mensenleven zijn het moeilijkst. Wat er daarna nog komt is het plezantste,” zo grapte ze toen.