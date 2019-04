Zonhovense dealer krijgt laatste kans: celstraf volledig met uitstel BVDH

11 april 2019

13u22 0

Een 36-jarige Zonhovenaar die momenteel in de gevangenis verblijft, is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden en een boete van 8.000 euro, maar volledig met uitstel. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van cannabis en speed in de periode tussen 1 juni 2018 en 30 januari 2019. Verder was hij in die periode ook in het bezit van mdma. Het is niet de eerste keer dat hij dergelijke feiten pleegde, bij een volgende veroordeling verliest hij zijn uitstel dan ook. Hij moet zich laten behandelen voor zijn probleem en op zoek gaan naar werk. 2.500 euro aan vermogensvoordelen worden verbeurd verklaard.