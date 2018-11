Zonhovense (32) zes maanden achter slot en grendel BVDH

20 november 2018

Een 32-jarige vrouw uit Zonhoven verdwijnt voor zes maanden achter slot en grendel. Op 17 juni 2016 stal ze bij de Selexion in Zonhoven een elektrische tandenborstel, een kruimeldief, een wimperkruller, een HDMI-splitter en een drinkbus. Een dikke maand later ging ze lopen met een laptop en eerder dat jaar bleek ze ook al twee haarproducten te hebben gejat. Bovendien was de vrouw ook in het bezit van GHB. De vrouw gaf verstek voor de behandeling van de zaak en krijgt ook een boete van 8.000 euro.