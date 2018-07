Zonhovenaar speelt hoofdrol in promofilmpje Breda 18 juli 2018

Zonhoven Zonhovenaar Marnick Vandebroek (30) is de nietsvermoedende hoofdrolspeler van het promofilmpje van Breda.

Een hele dag lang werd hij er door de enthousiaste bevolking letterlijk op handen gedragen: van een boottochtje met de directeur van voetbalclub NAC tot het drinken van zijn eigen bier, alles zat in deze dag. "Ik weet niet waarom ze mij gekozen hebben", lacht de zaakvoerder van Stand Up Company. "Ze namen contact op met mij via sociale media en ik zei meteen 'ja'. Het was fijn om opgevangen te worden door de massa aan het station en tijdens de beklimming richting kerktoren naar buiten te kijken en een spandoek te zien met mijn naam. Vlaamse steden kunnen zeker iets leren van de stijl en spontaniteit in hun communicatie."





(BVDH)