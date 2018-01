Zonhoven Reeks inbraken 02u38 0

Op verschillende plaatsen werd afgelopen weekend ingebroken in Zonhoven. Aan de Beskensstraat forceerden de daders een raam en doorzochten ze het hele huis. De precieze omvang van de buit is er nog niet bekend. In de Roosterkensstraat vlakbij werd op dezelfde manier ingebroken. Daar verdween onder meer een som geld. In dezelfde omgeving stelde de politie zondagmorgen nog woninginbraken vast aan de Hortstraat en de Schopdriesweg. De precieze buit moet er nog onderzocht worden. (RTZ)