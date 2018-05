Zonhoven krijgt loopwedstrijd door winkels, gemeentehuis en seniorenflats 03 mei 2018

Spectaculaire loopwedstrijd op zaterdag 23 juni in Zonhoven. Tijdens 'Zonhoven loopt door' mogen deelnemers voor het eerst door vier warenhuizen, het gemeentehuis, de serviceflats, de kleuterschool én misschien zelfs door de kerk lopen.





Het wordt meteen de allereerste editie van 'Zonhoven loopt door'. "We willen er een sportief evenement van maken, waarbij het vooral een leuke beleving moet zijn," zegt schepen van sport Bram De Raeve (Open VLD). "Er zijn geen rugnummers, want het gaat er ook helemaal niet om wie het eerst is. Het moet gewoon een prettige ervaring zijn. Bovendien worden de deelnemers in enkele warenhuizen beloond met een kleine attentie. We vertrekken telkens in groepjes van honderd. Het hele parcours is zes kilometer lang en gaat door warenhuizen Lidl, Colruyt, Albert Heijn en AD Delhaize. (RTZ)