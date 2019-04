Zonhoven gaat zonnepanelen leggen op alle gemeentelijke gebouwen Toon Royackers

11 april 2019

14u31 1 Zonhoven Zonhoven gaat zonnepanelen leggen op alle gemeentelijke gebouwen. Dat heeft schepen van Duurzaamheid Frederick Vandeput (Open Vld) bekend gemaakt. Volgens de schepen kost de investering de gemeente uiteindelijk helemaal niets.

“Er komen zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, het aanpalende OCMW gebouw, het gemeenschapscentrum Tentakel, de Evenementenhal, de sporthal van Ter Donk én op de serviceflats”, aldus Vandeput. “Samen gaat het om een investering van 550.000 euro. De zonnepanelen worden wel in twee fasen geplaatst. Bijna alle gebouwen komen eind 2019 al aan de beurt. Het gemeentehuis volgt nog eind 2020, na de voltooiing van de buitenrenovatie. Zo liggen er tegen 2020 op bijna alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. In totaal besparen we op termijn 35 procent op de energiefactuur.”

En die besparing is meteen voldoende voor de gemeente om haar lening voor de zonnepanelen af te betalen. “Zo kost het initiatief de gemeente niets,” rekent Vandeput uit. “En dat is belangrijk want we proberen als gemeentebestuur elke euro goed te benutten.”