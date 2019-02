Zonhoven gaat geen ‘vreemdelingentaks’ invoeren: dan moeten we consequent heel veel belastingen verhogen Toon Royackers

26 februari 2019

11u29 0 Zonhoven Er komt geen zogenaamde ‘vreemdelingentaks’ in Zonhoven. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Oppositiepartij Vlaams Belang had het voorstel op tafel gelegd. Maar burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) had een bijzonder tegenargument: als we deze taks invoeren, zouden we eigenlijk consequent heel veel taksen moeten verhogen in Zonhoven. En dat willen wij uiteraard niet.

De vreemdelingentaks is eigenlijk een ‘retributiereglement’ op het vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning. Die belasting werd in 2017 mogelijk gemaakt door toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA). Vreemdelingen die zo een kaart nodig hebben betalen dat 50 euro belastingen. Het reglement is bijvoorbeeld in zijn thuisbasis Lubbeek van kracht, maar ook in een stad als Antwerpen. “Vlamingen moeten betalen voor hun identiteitskaart, dus is het niet meer dan logisch dat vreemdelingen ook voor hun verblijfsvergunning moeten betalen,” aldus lokaal gemeenteraadslid Jean-Paul Briers van Vlaams Belang in Zonhoven. Zijn partij kaart het voorstel nu in alle Vlaamse gemeenten aan, waar de partij eigen verkozenen heeft.

Alle dan maar taksen omhoog?

“Maar als je dit consequent doortrekt moeten we heel veel belastingen invoeren,” was het verrassende antwoord van burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “Het klopt inderdaad dat het ons als gemeente geld kost om zo een verblijfsvergunning af te leveren. En dat rekenen we vandaag niet door. Maar ook voor het afleveren van een gewone identiteitskaart vragen we veel minder geld, dan het ons als gemeente kost. We staan in Zonhoven bovendien toe dat koppeltjes op zaterdag kunnen trouwen. Als we die kosten echt zouden doorrekenen, moeten die eveneens meer betalen. Zo is het ook met de sportkampen, de speelpleinwerking, de internationale reispaspoorten of de rijbewijzen. We moeten als gemeente telkens geld bijleggen. Als het Vlaams Belang vindt dat alle kosten telkens gedekt moeten worden door een afzonderlijke belasting of retributie, gaat dat de burger dus veel geld kosten. Dat willen wij natuurlijk niet.”

“Misschien wilt U als Vlaams Belang enkel de vreemdelingen viseren, en enkel aan hen een extra belasting opleggen? Maar zo verwoordt U het duidelijk niet in Uw standpunt. Wij zijn alleszins tegen: tegen extra belastingen, en ook tegen het viseren van deze mensen.” Het Vlaams Belang stemde op de gemeenteraad maandagavond toch voor de taks op verblijfsvergunningen. Opmerkelijk: de N-VA besloot zich te onthouden. Open VLD, CD&V-Groen en Zonshoven stemden tegen de nieuwe belasting.