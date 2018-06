Zonhoven gaat experimenteren met verkeersvrije schoolbuurten 20 juni 2018

Zonhoven Zonhoven gaat vanaf dit najaar experimenteren met verkeersvrije schoolbuurten. Dat heeft schepen van mobiliteit Eric Vos (Open VLD) bekendgemaakt.

"We starten met een proefproject aan de poort van kleuterschool de Kleurdoos," legt de schepen uit. Aan de uitgang van de school langs de Hoge Valweg wordt de straat net voor en net na de school verkeersvrij gemaakt. Dat moet ouders en leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets te komen.





Vanaf 17 september

"Als je aan ouders vraagt waarom ze de kinderen niet met de fiets naar school brengen, hoor je vaak dat het niet veilig is met al die auto's. Daarom starten we nu dus een proefproject dat loopt van 17 september tot 16 oktober. Als we merken dat het aan de Kleurdoos een succes wordt, kunnen we het idee ook uitbreiden naar andere Zonhovense scholen." (RTZ)