Wie weet wie deze mysterieuze Zonhovense dame is? Toon Royackers

24 januari 2019

20u53 0 Zonhoven Kevin Follong die al jaren onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog in de regio Zonhoven wil graag een mysterie oplossen. Misschien weet U wel wie deze – vermoedelijk – Zonhovense dame is, die tijdens de oorlog naast een Britse soldaat poseerde?

Het is alleszins duidelijk dat deze foto in het centrum van Zonhoven genomen is. En wie de Britse soldaat is dat weten we ook: het gaat om soldaat Bradshaw. Hij gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog EHBO lessen aan inwoners. Van december 1944 tot maart 1945 was hij in Zonhoven als lid van de Kings Royal Hussars. “Ik heb deze foto nu al bijna vier jaar,” zegt Kevin Follong van de Koninklijke Heemkundekring van Zonhoven. “Maar wie de dame is die naast Bradshaw staat, dat weten we nog altijd niet. Misschien kan één van de Zonhovense lezers ons helpen?” Wie meer info heeft kan Kevin Follong mailen via kevinfol@hotmail.com