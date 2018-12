Vrouw zit op ‘overspelapp’ Victoria Milan en krijgt slagen van man Birger Vandael

Een 49-jarige man uit Zonhoven riskeert een celstraf van acht maanden met probatieuitstel voor partnergeweld. Het koppel had een moeilijk huwelijk en ondanks drie kinderen liep het uiteindelijk helemaal mis. In november 2015 waren er al feiten, maar die werden stilgehouden tot augustus 2016. Toen stapte de vrouw na nieuwe feiten naar de politie. Ze vertelde hoe haar man iedereen in het huis ’s nachts had wakker gemaakt om berichtjes hardop voor te lezen. Daarna sloegen zijn stoppen door. Volgens de verdediging van de man was de vrouw actief op Victoria Milan. Dat is een app waar getrouwde mensen stiekem vreemd kunnen gaan. Eén van de voorwaarden waaraan de man zich moet houden is het laten behandelen van zijn alcoholprobleem.