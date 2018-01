Vrouw vraagt 96.000 euro schadevergoeding na messteek in gezicht 25 januari 2018

02u55 0 Zonhoven Een vrouw uit Zonhoven vraagt een schadevergoeding van 96.000 euro van een Marokkaanse man nadat zij op 18 augustus 2013 ernstige snijwonden opliep. De man was haar ex-vriend en kon het niet verkroppen dat de vrouw zich niet langer goed voelde bij de man. Sinds de feiten is beklaagde op de vlucht.

In 2012 had de vrouw een relatie met de Marokkaanse man. "Aan het eind van dat jaar begon zij de boot af te houden en dat was geheel tegen zijn zin. Van het één kwam het ander en plots stond hij in de zomer van 2013 voor de deur van haar woning in Zonhoven. Zij deed open en het kwam tot een hevige discussie. De man bracht met een stanleymes snijwonden aan in het gezicht van de vrouw. Het gaat om zeer ernstige verwondingen. Gelukkig kon de vrouw ontsnappen naar de buren, want we mogen er niet aan denken wat er anders was gebeurd. De verdachte is daarna gaan lopen", vertelde de procureur, die drie jaar cel en een boete van 1.800 euro voor de Marokkaanse man vroeg. Het mes wordt verbeurdverklaard.Een deskundige onderzocht de vrouw en stelde vast dat er sprake was van werkonbekwaamheid. "Ik heb op basis van de cijfers een schadenota opgemaakt van 96.000 euro", aldus advocaat David Vandenhoudt. "De twee zonen zijn toegesneld en hebben de feiten van dichtbij meegemaakt. Voor hen vraag ik een symbolische vergoeding van 500 euro." De rechter vroeg aan de vrouw hoe het met haar ging. Zij werd ondersteund door slachtofferhulp, maar gaf aan dat ze - los van de psychologische gevolgen - min of meer hersteld is van de feiten.De rechter betreurde dat beklaagde nooit werd teruggevonden. "We kunnen niet meer doen dan ons werk. De feiten zijn wat ze zijn. Hij is in rook opgegaan, ze zijn hem overal gaan zoeken en we hopen dat we hem nog kunnen vinden." Destijds werd er met behulp van foto's onderzoek gevoerd naar de ware identiteit van de man. Zo kwam aan het licht dat zelfs zijn voornaam niet was wat men dacht. Vrienden van de Marokkaan bevestigden dat het om een zeer agressieve man ging. Vonnis op 21 februari uitgesproken. (BVDH)