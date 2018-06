Vrijspraak want beklaagde had psychische stoornis 07 juni 2018

02u29 0 Zonhoven Een 32-jarige arbeider uit Zonhoven wordt niet gestraft voor de feiten die hij pleegde op 28 november 2017 in Houthalen-Helchteren omdat hij op dat moment leed aan een psychische stoornis.

De man ging er onder meer aan de haal met een fles Johnny Walker, deelde slagen uit aan de politie en toonde zich ook nog weerspannig bij zijn arrestatie. Naar eigen zeggen was de man vergeten de sterke drank te betalen en toen hij voorstelde dit alsnog te doen, was zijn saldo ontoereikend. Bij zijn arrestatie gebruikte hij de fles als wapen. Volgens de gerechtspsychiater kon de man op het moment van de feiten niet op de juiste wijze oordelen, het gevolg van een mengeling van zwakbegaafdheid en drugspsychose. Momenteel vormt hij geen gevaar meer.





Hij werd vrijgesproken en de kosten van de publieke vordering zijn voor de staat. Wel moet hij de drie agenten in totaal iets meer dan 2.000 euro aan schadevergoedingen betalen. (BVDH)