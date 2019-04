Vrijspraak gevraagd voor zoon Vanhamel: “Hij heeft zijn naam niet mee” BVDH

09 april 2019

11u34 0 Zonhoven Een week nadat ex-gangster Danny Vanhamel het nieuws haalde met het slopen van een kapelletje als wraak tegen het kerkfabriek, ging de aandacht vandaag weer naar zijn zoon. De 30-jarige Zonhovenaar verscheen opnieuw in de correctionele rechtbank omwille van zijn vermeend aandeel bij een geval van verkeersagressie. “Ik kan niet met zekerheid zeggen dat hij zelf geslagen heeft”, vertelde het slachtoffer (43). Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak.

De feiten vonden plaats op 1 april 2016. Vanhamel junior zat toen als passagier in de wagen van zijn moeder omdat hij een rijverbod had. Aan het stuur zat een Beringenaar. “We reden in de richting van het centrum van Lummen”, doet het 43-jarige slachtoffer uit Lummen zijn verhaal. “Voor de splitsing kwam een auto aan een rotvaart voorbij gevlogen. Ik heb met mijn lichten geflikkerd omdat het roekeloos rijgedrag was. De auto voor mij ging bijgevolg op de rem staan. Ik moest bijgevolg ook stoppen. Vanuit mijn wagen riep ik nog: “Zijdde gij nog normaal?” Voor ik het wist, stonden ze met twee aan mijn deur.”

“Kom, we zijn weg”

Vervolgens hebben de feiten van agressie plaatsgevonden. “Ik kreeg vrijwel meteen een slag van de Beringenaar. Daarop volgde een tweede slag en toen viel ik achterover in de wagen, waar ik nog een stamp kreeg. Ik hoorde Vanhamel toen zeggen: “kom, we zijn weg”, waarna ze in volle vaart vertrokken. Destijds was ik in shock en had ik een lichte hersenschudding. Ik heb toen verteld over twee personen die me geslagen hebben, maar nadat ik lang over de feiten heb nagedacht, kan ik niet meer met zekerheid zeggen dat Vanhamel me ook geslagen heeft. Hij heeft me zeker niet gestampt en het lijkt me niet onlogisch dat hij ook de tweede slag niet uitdeelde. Het is natuurlijk zo dat hij zijn naam tegen heeft. Pas bij het ontvangen van de uitnodiging voor de rechtbank, stelde ik vast met wie ik te maken had.”

Een 23-jarige getuige uit Beringen zat achteraan in de wagen van de agressieveling. “Vanhamel is inderdaad uitgestapt en naar de wagen gewandeld. Hij heeft enkel de partijen uit elkaar gehaald en zijn kompaan weggetrokken”, gaf hij mee. De Beringenaar zelf stelde dat hij zelf met de vuist klappen uitdeelde en enkel een slag afweerden en het slachtoffer wegduwde. In februari 2017 werd de man ook nog eens betrapt met een plooimes. Er werd een celstraf van zes maanden gevorderd, die mogelijk met uitstel wordt uitgesproken. Zijn advocaat vraagt de werkstraf.

Enkel verkeersboetes

Zoon Vanhamel vertelde dat hij al sinds zijn achttiende zelfstandige is en samenwerkt met zijn moeder. Hij keek af en toe op zijn gsm tijdens de behandeling en was niet erg onder de indruk. Naar eigen zeggen heeft hij de laatste jaren niets verkeerd meer gedaan. Zijn raadsvrouw reageerde tevreden met de vraag tot vrijspraak: “Ook zijn recent strafrechtelijk verleden beperkt zich tot verkeersboetes.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 7 mei.