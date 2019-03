Voorlopig geen 36 nieuwe sociale woningen aan Bekerveld: Zonhoven duwt op de pauzeknop Toon Royackers

26 maart 2019

11u01 4 Zonhoven Er komen voorlopig geen 36 nieuwe sociale woningen in het binnengebied van de Bekerveldweg. Dat bleek maandagavond op de gemeenteraad van Zonhoven. De gemeente wil het gebied bij voorkeur aanbieden aan particuliere bouwers die op zoek zijn naar een lapje grond. “En dat terwijl de wachtlijsten hier snel oplopen,” zegt Nathalie Claes (N-VA) boos.

“In 2016 werd nochtans beslist om de gronden aan de Bekerveldweg te verkopen aan Sociale Huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis,” aldus Claes. “Het gaat om een binnengebied van ruim 1,1 hectare, dat eigendom is van het OCMW. Het terrein ligt vlakbij het centrum van Zonhoven. Kempisch Tehuis zou daar 36 sociale woningen bouwen: 28 appartementen en 8 huizen. Maar blijkbaar draait de gemeente die beslissing nu dus terug?”

“We drukken gewoon even op de pauzeknop,” zo benadrukt schepen Frederick Vandeput (Open VLD). “En daar hebben we een goede reden voor. Dit gebied is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een lapje bouwgrond. We kunnen het dus ook aanbieden aan particuliere bouwers. Dit terrein ligt al in woongebied. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen gronden in woonuitbreidingsgebied aansnijden, iets wat wij als gemeente niét kunnen. Daarom willen we de plannen even herbekijken. Het lijkt ons beter dit binnengebied aan te bieden aan gewone bouwers.”

Vijfhonderd gezinnen op de wachtlijst

Volgens Nathalie Claes (N-VA) kan dat voor Zonhoven ernstige gevolgen hebben. “We moeten immers verplicht een aantal sociale woningen realiseren. Voor Zonhoven zijn er dat nog 82 tegen het jaar 2025. Als we die doelstelling niet halen, zal de hogere overheid ons komen aanwijzen waar we die sociale woningen moeten bouwen. Is het dat wat we willen bereiken? Maar er is ook gewoon een grote vraag naar sociale woningen. Momenteel staan alleen al bij Kempisch Tehuis vijfhonderd Zonhovense gezinnen op de wachtlijst.”

Gemeenteraadslid Jean-Paul Briers (Vlaams Belang) wees er op dat de wachttijd momenteel 71 maanden bedraagt. “Het lijkt er wel op dat we liever geen sociale woningen meer bouwen, en deze mensen liever ziet vertrekken,” merkte raadslid Robert Albrecht (Zonshoven) op. Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) sprak dat tegen. “We staan nog in het begin van deze legislatuur. We willen gewoon de plannen even opnieuw bekijken.”

Logische keuze

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) vindt dat het om een logische keuze gaat. “Sociale bouwmaatschappijen hebben meer mogelijkheden dan wij. Zij kunnen gronden in woonuitbreidingsgebieden aansnijden, die wij niet kunnen gebruiken. Dan is het toch logisch dat we deze gronden aan de Bekerveldweg eerder gebruiken voor gewone Zonhovenaren, die op zoek zijn naar een lapje bouwgrond? Die werken er ook hard voor, en komen misschien net niet in aanmerking voor een sociale woning? Moeten we hen dan niet helpen aan grond? Trouwens: in Hasselt drukt burgemeester Steven Vandpeut (N-VA) ook op de ‘pauzeknop’ van verschillende bouwprojecten. Waarom zouden we dan hier in Zonhoven de plannen niet opnieuw mogen bekijken?”

Extra bouwlaag

Raadslid Sven Lieten (Zonshoven) wees er op dat veel woonuitbreidingsgebieden verder van het centrum liggen. “Ze zijn daarmee niet altijd ideaal als sociale huisvesting.” Hij stelde wel tevreden vast dat Zonhoven beslist heeft om voortaan een extra bouwlaag toe te laten in het dorpscentrum. “De verdichting van het dorpscentrum laat ons inderdaad toe om de open ruimte in ons buitengebied te sparen. Kunnen we bij de bouwprojecten in het centrum ook niet vragen dat de investeerders verplicht een sociale woning voorzien?”

Meer aanbod is lagere prijzen

Volgens schepen Frederick Vandeput (Open VLD) hebben de extra bouwmogelijkheden in het centrum al een gunstige invloed op de prijzen. “Als het aanbod aan bijvoorbeeld appartementen kan toenemen dankzij deze maatregel, dalen de prijzen. Dan is er voor veel mensen al een mogelijkheid om iets te kopen.” Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) denkt niet dat het realistisch is om investeerders de verplichting op te leggen. “We laten een extra bouwlaag toe in onze centrumstraten. Als we investeerders verplichten om daar meteen een sociale woning van te maken, gaan ze misschien juist niet investeren? Dan remmen we de komst van nieuwe woningen af, en bereiken we zeker geen haalbare prijzen voor wie in Zonhoven op zoek is naar een woning.”