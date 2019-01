Vijf jaar cel voor IS-terreurverdachte (23): "Ik wilde weten hoe ver hij zou gaan” BVDH

18 januari 2019

09u31 0 Zonhoven De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de 23-jarige Semir M. uit Zonhoven veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar. Beklaagde zat in het verleden al twee jaar vast voor deelname aan de terroristische groepering IS en schoot meteen na zijn vrijlating opnieuw in actie. Hij wordt wel vrijgesproken voor het beramen van een aanslag op een seksclub in Amsterdam.

In 2017 stond Semir al een keer voor de Hasseltse rechter, toen nog samen met zijn twee jaar jongere zus. De twee waren in 1999 met hun gezin van Servië naar België verhuisd en integreerden aanvankelijk zeer vlot. Tot de jongeman vanaf 2014 steeds meer in contact kwam met IS en zelfs plannen maakte om naar Syrië te trekken. Daarnaast liet hij zijn zus vertalingen maken voor het propagandablad ‘Dabiq’ en had hij gruwelijke beelden in zijn bezit, die hij via verschillende kanalen verspreidde. De jongeman schreef ook een gedicht over een martelaar op het pad van de Jihad, dat zeer populair zou zijn op de Bosnische website van IS. Daarnaast trachtte hij ook een wapen te regelen, naar eigen zeggen uit woede ten opzichte van de politie.

Onthoofdingen op beeld

Destijds werd de man naar verdachte gedragingen gearresteerd aan de Primark in Hasselt. Hij en z’n zus werden veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar effectief. Eind januari 2018 kwam de man voorwaardelijk vrij. Een dag later zou hij al opnieuw op zijn computer contact gezocht hebben met sympathisanten van IS. Hij gebruikte onder meer een Telegram-account om IS-propaganda te verspreiden. Er werden 33 video’s teruggevonden, goed voor 12 uren beeldmateriaal met onthoofdingen en andere gruwelijkheden.

Lone Wolf

Een gerechtspsychiater onderzocht op 22 september beklaagde en verklaarde hem toerekeningsvatbaar, maar sprak wel van een verontrustende situatie. “Hij is intelligent, een influencer en wil leven in een land waar de sharia heerst”, zei de federale procureur. De advocaat van beklaagde hekelde het deradicaliseringsprogramma in de cel, dat maar een zestal gesprekken inhield. “Hij werd niet eens gevolgd door staatsveiligheid. Hij is een lone wolf, alleszins een brave, want hij heeft geen voorbereidingen gesteld.”

Beklaagde zelf zei dat zijn plaats niet in de cel was. Daar is hij naar eigen zeggen erger buiten gekomen, nadat hij 23 uur per dag tegen de muren opkeek. “Ik studeerde verpleegkunde voor twee maanden. Ik geef om mensen.”

Kans niet gegrepen

Uiteindelijk is hij veroordeeld voor lidmaatschap van IS. Beklaagde wordt vrijgesproken voor de verspreiding van boodschappen die aanzetten tot een misdrijf en het plannen van een aanslag. Hij had wel een chatgesprek met een “gelijkgezinde” die hij concrete info gaf over een mogelijke aanslag in Amsterdam. “Ik wou kijken hoe ver hij zou gaan", vertelde beklaagde daar zelf over. “Het gaat om één op één gesprekken”, klinkt het in het vonnis. “Bovendien heeft zijn gesprekspartner niets gedaan met de concrete informatie van beklaagde over een mogelijke aanslag. Toch worden de feiten beschouwd als zeer ernstig. Hij draagt bij aan het internationaal terrorisme en beoogde om slachtoffers te maken. Hij wilde de bevolking aanjagen en paniek veroorzaken. Beklaagde is van oordeel dat het aanvaardbaar is om uit ideologische motieven terreurdaden te plegen. Hij heeft de grote kans die hij gekregen had niet gegrepen.” Beklaagde krijgt ook een boete van 800 euro. Hij heeft dertig dagen om beroep aan te tekenen.