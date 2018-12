Video: Zelfs geen schrammetje na botsing met aankomende passagierstrein “Een kerstwonder heeft mij blijkbaar gered” Toon Royackers

25 december 2018

17u14 0 Zonhoven De 87-jarige bestuurder Bruno Houben voelt zich gered door een klein kerstwonder. Dinsdagmiddag op eerste kerstdag stak hij de spooroverweg aan de Halveweg in Zonhoven over. Omdat hij even verblind was door de laaghangende winterzon, zag hij niet dat er net een passagierstrein aankwam in het station van ‘Zonhoven’. Zijn wagen werd nog net aan de achterkant gegrepen en weggeslingerd. Tot grote verbazing van getuigen, stapte de man vervolgens ongedeerd uit het wrak.

Het slachtoffer kwam uit een zijstraatje gereden pal naast het spoor. Vandaaruit wilde hij afslaan naar de Halveweg en de spooroverweg oversteken. “Maar de zon hing pal in mijn gezicht,” zegt bestuurder Bruno Houben uit Zonhoven. “Blijkbaar was de slagboom wel gesloten, maar dat heb ik helemaal niet gezien. Wat er gebeurd is? Geen flauw idee. Ik draaide ineens alle kanten uit. Toen ik mijn ogen weer open deed zag ik een trein voor mijn neus staan. ‘Wat doet die daar’ was het eerste wat ik mezelf afvroeg.”

Goede engelbewaarder

Getuigen hadden wel gezien wat er gebeurd was. De auto was net voor de trein ingedraaid die in de stopplaats ‘Zonhoven’ aankwam. De trein met enkele tientallen passagiers uit Hasselt aan boord, had daardoor gelukkig al een lage snelheid. Op de spooroverweg knalde het gevaarte nog net tegen de achterkant van de overstekende auto. Die werd vervolgens rond zijn as geslingerd en knalde tegen een andere auto die voor de spooroverweg aan het wachten was. Uiteindelijk werd het wrak weer naar voor gekatapulteerd en kwam het tegen de signalisatie van de overweg tot stilstand. Verschillende getuigen snelden meteen ter hulp. Enkelen van hen alarmeerden ook een ambulance. Die snelde meteen richting Halveweg in Zonhoven. Maar tot grote verbazing van de omstaanders kroop de 87-jarige bestuurder ongedeerd uit het wrak. “Ik ben blijkbaar goed rondgetold,” verklaarde de man. “Maar ik voel er zelf helemaal niets van. Zelfs geen schrammetje heb ik. Kennelijk heb ik een erg goede engelbewaarder. Misschien zit Kerstmis er voor iets tussen?”

Spoorverkeer onderbroken

Zijn wagen was nog maar goed twee jaar oud. Door het ongeval was ook de drukke verkeersader tussen Hasselt en Beringen ter hoogte van Zonhoven onderbroken. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse om het verkeer om te leiden. Ook het spoorwegverkeer was de hele namiddag onderbroken. Veel passagiers die op weg waren naar een kerstfeestje moesten door familieleden ter plaatse opgepikt worden. De spoorwegpolitie moest op Kerstdag van Antwerpen komen om de vaststellingen te doen van het bizarre ongeval. Pas in de late namiddag werd de omgeving opnieuw vrijgegeven, en kwam ook het treinverkeer opnieuw op gang.