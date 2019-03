VIDEO. Waar al die uren in de fitness goed voor zijn? Om vrachtwagens door de straat te kunnen sleuren, tiens! Toon Royackers

31 maart 2019

19u26 0 Zonhoven De grootste spierbundels van België én Nederland verzamelden zondagnamiddag in Zonhoven voor het ‘Belgisch Kampioenschap vrachtwagen trekken’. Even met de hand een truck van 18 ton in beweging krijgen? Er zijn het die het kunnen. De winnaar Pascal Schoensetters trok die truck in amper 35 seconden zelfs 20 meter ver. Voor het vijfde jaar op rij is hij daarmee Belgisch Kampioen.

“Het geheim? Goh ik zou het niet weten”, zegt Pascal Schoensetters, die deelnam in de categorie ‘zwaargewichten’. “Ik train natuurlijk wel heel veel in de fitness. In de maanden december en januari zit ik daar voluit op kracht te trainen. Nadien volgen nog de roei-oefeningen. Thuis heb ik helaas geen truck staan om te proberen. En dus is het vooral vertrouwen op jezelf, en de juiste techniek vinden. De eerste ronde waarbij we trekker én oplegger met een soort harnas rond ons lijf vooruit moeten krijgen, ging eigenlijk niet zo lekker. Maar in het tweede deel waarbij we de truck met een touw vooruit moesten krijgen, ging het voor mij juist heel goed. Ik voelde het bij de eerste greep: dit wordt mijn nieuw record. Nadien heb ik tempo kunnen houden, en rolde de truck naar me toe.”

Eerste seconden

Organisator Gert-Jan Faes heeft wél tips voor wie het thuis wilt proberen. “De eerste seconden zijn gewoon het moeilijkst. Je moet die hele truck immers aan het rollen krijgen, terwijl de weerstand van zo een wegreus ontzettend groot is. Je moet al je kracht in de strijd gooien. Spiermassa hebben, is dus belangrijk. Eens hij aan het bollen is, blijft het een kwestie van hem in beweging houden. Dat lukt met juiste techniek en het juiste tempo. Eén minuut lang moet je daarna op je tanden blijven bijten.”

‘Lichtgewichten’

Bij de ‘lichtgewichten’ van minder dan 105 kilo was er een verrassende nieuwe winnaar: Toon Boogarts veegde met een eerste deelname meteen alle andere tegenstanders op een hoopje. “Ik snap het zelf nog altijd niet,” glunderde hij na afloop. “Ik heb mijn verstand op nul gezet, en alle kracht gebruik. Ja, natuurlijk heb ik vooraf getraind. In de brandweerkazerne mocht ik een paar keer een brandweerwagen vooruit trekken. En ook een goede vriend heeft thuis ook een truck staan, die ik een paar keer met al mijn kracht verplaatst hebt. Met resultaat: want nu ben ik dus Belgisch Kampioen bij de lichtgewichten.”

Ook voor vrouwen

Wie dacht dat vrachtwagentrekken enkel iets is voor mannen met een overdosis testosteron, heeft het trouwens mis. Er zijn ook vrouwen die een tientonner met hun handen in beweging krijgen. Vier van hen kwamen zondag hun kans wagen in Zonhoven. Kampioene werd de Nederlandse Liesbeth De Haan.