Video: truck vol drugsafval gevonden in Zonhoven Toon Royackers

09 november 2018

13u07 3 Zonhoven Op de Kolveren in Zonhoven heeft de politie vrijdagmiddag een truck vol drugsafval gevonden. De verdachte vrachtwagen was in de nacht van zondag op maandag al achtergelaten in de landelijke Bruinstraat. Toen inspecteurs vrijdag de laadklep open trokken, vonden ze plots vaten vol restanten van een drugslabo.

Meteen werd ook brandweerzone Zuid West Limburg er bij gehaald voor een controle. Gelukkig bleek al snel dat er geen gevaarlijke stoffen uit het laadruim gelekt waren. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot wel de omgeving af voor een onderzoek. De truck bleek eerder gestolen te zijn in Nederland. In Limburg werden dit jaar trouwens al verschillende trucks vol drugsafval achtergelaten. Tot voor kort gebeurde dat vooral in de Nederlandse grensregio. Speurders vermoeden dat vooral in Nederland drugslabo’s actief zijn. Maar het afval wordt nu steeds vaker verder in Limburg gedumpt.