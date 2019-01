Video: politie pakt inbreker in Zonhoven-centrum Toon Royackers

25 januari 2019

11u43 0 Zonhoven De politie heeft vrijdagmorgen omstreeks twee uur een inbreker kunnen inrekenen op de stoep van de Heuvenstraat in Zonhoven-centrum. De verdachte man had even voordien met een zaklamp binnen geschenen in een handelszaak aan de Rode Kruisstraat. Daar scheen hij echter plots in de ogen van de zaakvoerder.

De dader sloeg meteen op de vlucht. Maar ook de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde ter plaatse. Zij konden de man al lopend aantreffen in de aanpalende Heuvenstraat in Zonhoven-centrum. Hij werd op de stoep tegen de grond geduwd en in de boeien geslagen. De man werd meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor.