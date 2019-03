Video: Leerlingen SJB houdt klimaatmars door Zonhoven Toon Royackers

28 maart 2019

18u39 0 Zonhoven Niet alleen in Brussel en Antwerpen zijn de jongeren erg bezorgd om het klimaat. Ook de leerlingen van het Sint Jan Berchmans Instituut uit Zonhoven trokken donderdagnamiddag door de gemeente voor een eigen klimaatmars.

Zij werden in het gemeentehuis ontvangen door schepen Frederick Vandeput (Open VLD). Hij liet aan de jongeren weten hoe Zonhoven zich wil inzetten voor een beter klimaatbeleid. “Nodig ook,” vindt leerlinge Tiany Sleurs, die zich met de milieuraad op school mee inzet. “We hopen dat het nieuwe bestuur zich goed inzet. Want we maken ons echt wel zorgen, onder meer over de ontbossing in het natuurgebied de Teut. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat er beloofd wordt. Het klimaat gaat snel achteruit, dus is het aan ons om nog steller te reageren. Daar gaan we de huidige generatie politici aan houden.”