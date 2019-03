Video: kinderen, leerkrachten én ouders bouwen samen stakingspiket Toon Royackers

20 maart 2019

10u51 0 Zonhoven Grote solidariteit woensdagochtend aan freinetschool ‘De Toverfluit’ in Zonhoven. Daar bouwden kinderen, leerkrachten én ouders samen het stakingspiket. Nadien gingen de ouders les geven, en mochten de leerkrachten aan hun planlast gaan werken.

“Het is ons soms wel frustrerend, zeker als je zoals in onze school een leerplan op maar van elk kind wilt maken,” zegt leerkracht Iris Racquet van basisschool de Toverfluit in Zonhoven. “We hebben maar twee handen en één hoofd, en we zouden vaak meer willen doen. Het zou echt anders moeten, zodat we terug meer leerkracht in de klas kunnen zijn.” De school besloot daarom unaniem mee te doen aan de stakingsdag.

“Toch wilden we de kinderen en de ouders niet opzadelen met een gesloten school,” aldus juf Iris. “En opmerkelijk genoeg kregen we heel veel steunbetuigingen van sympathieke ouders. We hebben ‘s ochtends eerst samen ons stakingspiket gebouwd voor de schoolpoort. Leerkrachten, leerlingen en ouders werkten daaraan mee. Nadien zijn de ouders voor de klas gaan staan om wat les te geven, of om leuke spelletjes te doen met de kinderen. Onze school is dus gewoon open, en de ouders hebben zelfs cake meegenomen voor ons. Wij als leerkrachten hebben ons intussen even teruggetrokken om aan de planlast te werken, want die is in het onderwijs echt wel heel groot. Hopelijk komt onze boodschap met zo een ludieke actie even goed over.”