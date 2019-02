Video: Hevige brand vernielt auto én garage op Termolen Toon Royackers

24 februari 2019

14u42 0 Zonhoven Een hevige brand heeft zondagmiddag een garage vernield langs de Leeuwerikstraat op de wijk van Termolen in Zonhoven. Het was een alerte buurman die omstreeks half één een hevige rookontwikkeling zag.

Hij sloeg meteen alarm bij de eigenaar. Die kon gelukkig tijdig naar buiten lopen. Samen met de buren kon de man ook nog snel één auto in veiligheid brengen. “Bij onze aankomst ging het al om een hevige en uitslaande brand,” zegt Kapitein Bert Thijs van brandweerzone Zuid West Limburg. “We hebben er samen met de collega’s van brandweerzone Oost Limburg alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de aanpalende woning. Gelukkig zijn we daar ook grotendeels in geslaagd. In het huis is er beperkte rookschade. De garage met daarin nog een tweede auto is helaas wel volledig voor de vlammen vernield. De precieze oorzaak van de brand kennen we nog niet.”