Video: Gele hesjes protesteren aan Vertakking in Zonhoven Toon Royackers

02 december 2018

19u39 0 Zonhoven Vreedzaam protest vandaag van de ‘gele hesjes’ aan de Vertakking in Zonhoven. Daar werden flyers uitgedeeld tegen de hoge brandstofprijzen en de taksen in ons land.

Op de actie waren zichtbaar veel leden van Vlaams Belang en Voorpost aanwezig. “Toch staan we hier niet namens een politieke organisatie,” benadrukt initiatiefnemer Emmanuel Maris. “We staan hier gewoon als gele hesjes die de burger willen wakker schudden. Het zijn zij die al die taksen moeten ophoesten. We willen dat politici daar eens over gaan nadenken.” Van de rellen die afgelopen vrijdag en zaterdag plaatsvonden bij acties van de gele hesjes in Brussel en Parijs distantiëren de actievoerders zich nadrukkelijk. “Dan tref je juist de burger zelf. Wij willen alleen vreedzaam protest,” aldus Emmanuel Maris.