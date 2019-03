Video: applaus voor de Zonhovense fietsers Toon Royackers

21 maart 2019

12u36 0 Zonhoven Groot applaus donderdagochtend aan de fietspaden in Zonhoven. Vlak in het centrum had de lokale fietsersbond een erehaag gevormd. Alle fietsers kregen er naast het oorverdovend applaus, ook nog een klein presentje mee.

Zij mochten met een zakje vol lekkernijen verder trappen. In basisschool de St@rtbaan aan de Halveweg was er eveneens applaus te horen. Daar stond superheld St@rtman klaar om alle leerlingen op de fiets te verwelkomen. “Vandaag waren 250 kinderen met de fiets. Op een doordeweekse schooldag zijn er dat bijna 80. We zien de laatste jaren wel een duidelijke stijging, en dat komt om dat we niet alleen vandaag, maar het hele jaar door campagne voeren. Als iedereen met de fiets naar school komt, is onze schoolomgeving meteen een stuk gezonder en verkeersveiliger.