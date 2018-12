Verdachte auto getakeld in Vogelsanckbos Toon Royackers

27 december 2018

16u26 0 Zonhoven In Vogelsanckbos in Zonhoven heeft de politie woensdag een verdachte auto getakeld zonder nummerplaten. De bestuurder was even voordien via de Drij Dreven het bos ingereden.

Buurtbewoners hadden de auto in de voormiddag opgemerkt in de Vogelsanckstraat. Zij sloegen alarm bij de politiediensten. Die konden even later al de verdachte wagen vinden. Het voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek.