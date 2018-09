Vandaal saboteert ladder van jagershut met zaag 06 september 2018

02u39 0 Zonhoven Jager Guido Baeten schrok zich dinsdagavond een ongeluk. Toen de man uit Zonhoven naar zijn jagershut wilde in Houthalen en de ladder op klom, zakte hij op twee meter hoogte door één van de sporten.

"Toen ik die goed bekeek, zag ik dat iemand de sport aan linkerzijde netjes had doorgezaagd", vertelt Baeten. "Dit is doelbewust door iemand gesaboteerd. Nochtans is het levensgevaarlijk. Wij jagers hebben meestal wat tassen en een zwaar wapen op de rug, als je dan plots naar beneden dondert, kan je je nek breken. Dit is gelukkig goed afgelopen."





Baeten hoorde in het verleden van gelijkaardige taferelen in het Maasland, maar hij werd zelf nog nooit met dergelijke acties geconfronteerd. "Wie het op mij of ons heeft gemunt weet ik niet, maar dit is terroriseren. Blijkbaar is een mensenleven voor die mensen niets waard. Het gaat wellicht om fanatiekelingen die de jagerswereld énkel en alleen in een negatief daglicht zien."





Everzwijnenplaag

Toch heerst de everzwijnenplaag nog steeds in Limburg. Vooral in de gemeenten Genk, Zonhoven, Houthalen en Heusden-Zolder worden nog wekelijks tuinen omgewoeld in woonwijken. "Er is de afgelopen jaren al veel vergaderd over de oplossing van dit probleem, maar de jager werd zelfs niet uitgenodigd. Die evers zijn intussen blijven kweken. Draai en keer hoe je wil, maar uiteindelijk gaat de jagerswereld het moeten oplossen." (MMM)





