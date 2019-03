Vanaf volgende maand starten de grote werkzaamheden op Ter Donk Toon Royackers

20 maart 2019

21u15 0 Zonhoven Vanaf volgende maand starten de grote werken in deelgemeente Ter Donk in Zonhoven. Daar heeft Wegen en Verkeer Limburg plannen om de doortocht van de Wijerstraat (de N72 Beringen-Hasselt) opnieuw in te richten. Er komt een brede middenberm, en verhoogde plateau’s op de twee gevaarlijkste kruispunten.

Dat zo een herinrichting nodig is, bleek deze week nog maar eens. Dinsdag raakte een bestuurder levensgevaarlijk gewond, na een frontale klap met een vrachtwagen. Zijn toestand is inmiddels stabiel. Vooral de omgeving van de kruispunten ‘Wit Paard’ (foto), en het kruispunt Donkveldweg-Alkenhoofseweg staan bekend als ‘zwarte punten’, met veel ongevallen Wegen en Verkeer Limburg is eind vorig jaar al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de berm. Het gaat dan vooral om het verleggen van de nutsleidingen. Tot nu toe was er weinig verkeershinder, maar dat zal volgende maand dus anders zijn.

Omleiding

Bestuurders die vanuit Heusden-Zolder en de Halveweg richting Hasselt rijden, kunnen vanaf 1 april nog steeds langs Ter Donk. Ze moeten dan wel door de werfzone op versmalde rijstroken. Bestuurders die in de omgekeerde richting vanuit Hasselt naar de Halveweg en Heusden-Zolder willen rijden, moeten vanaf volgende maand een omleidingsroute volgen. Die gaat via de N74 (Omleidingsweg). Daar kan je vervolgens de E314 snelweg nemen, om via de afrit 28 in Zolder weer uit te komen op de N72. De hinder zal trouwens tot het najaar duren. Ook voor fietsers die richting Halveweg willen trappen is er een lokale omleiding langs de Lange Schouwenstraat.

De Wijerstraat (N72) krijgt tijdens de werken een brede middenberm en vrijliggende fietspaden. Op de kruispunten Donkweg-Stationsstraat (het ‘Wit Paard’) en Alkenhoofseweg-Donkveldweg komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Verkeersplateaus op diezelfde kruispunten moeten het verkeer remmen en de nieuwe, verlaagde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur helpen respecteren.