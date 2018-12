Vanaf 2019 ook subsidies voor groendaken in Zonhoven Toon Royackers

10 december 2018

10u34 0 Zonhoven Vanaf volgend jaar wil de gemeente Zonhoven ook subsidies toekennen voor groendaken. Particulieren, verenigingen of bedrijven die zo een groendak plaatsen, kunnen daarvoor tot dertig euro per vierkante meter krijgen.

Een groendak is een dak dat voorzien is van vegetatie. Dat kunnen grassen, kruiden, vetplanten, heide of duinplanten zijn. De begroeiing kan bovendien gecombineerd worden met zonnepanelen. Wie in Zonhoven vanaf volgend jaar een intensief groendak aanlegt krijgt daarvoor dertig euro per vierkante meter, met een maximum van veertig vierkante meter. Zo een dak is eigenlijk een volledige tuin, maar dan dus op je dak. Een extensief groendak is alleen beplant met lichtere plantensoorten en mossen die heel weinig onderhoud vragen. Daarvoor kan je vanaf 2019 twintig euro per vierkante meter krijgen, eveneens met een maximum van veertig vierkante meter. De subsidies moeten volgende week wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De bestaande subsidies voor inwoners die hoogrendementsglas, buitenmuurisolatie, dakisolatie of vloerisolatie laten plaatsen blijven volgend jaar behouden.