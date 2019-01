Vakbonden voeren actie op parkings E314 Zolder en Zonhoven Toon Royackers

07 januari 2019

09u49 0 Zonhoven De vakbonden hebben maandagochtend actie gevoerd op de snelwegparkings van de E314 in Zolder en Zonhoven, en aan de grensovergang in Maasmechelen. Ze strijden tegen het zogenaamde ‘Mobility pact’ dat binnenkort in het Europees Parlement gestemd wordt. Truckers krijgen dan nog minder rusttijden.

“De gevolgen zijn dus heel groot, ook voor de andere weggebruikers,” zegt Christel Evers van de Socialistische Vakbond. “Bij 16,5 procent van de ongevallen met fietsers is nu al een groter voertuig zoals een bus of een truck betrokken. Als de rusttijden verder worden afgebouwd, daalt ook de alertheid van onze bestuurders. Dit heeft echt een grote impact op onze verkeersveiligheid. Niet verwonderlijk dat heel wat truckers dus mee actie voeren.” Eén van die truckers was maandagmorgen Leo Van Susteren. “We krijgen straks nog minder weekendrust. Wie wil er nog chauffeur worden als het zo verder gaat? Eigenlijk werkt dit de sociale dumping nog verder in de hand. We gaan nog meer truckers uit lage loon landen op onze wegen krijgen." De bonden deelden maandagochtend pamfletten uit aan de truckers op de snelwegparkings van de E314 in Zolder en Zonhoven. Ook aan de parking in Maasmechelen werd actie gevoerd.