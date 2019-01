Uitbater Fitnesszaak houdt inbreker in bedwang Toon Royackers

19u15 0 Zonhoven Een jonge inbreker heeft vrijdagochtend duidelijk op de verkeerde plaats toegeslagen aan de Rode Kruisstraat in Zonhoven. Terwijl hij met zijn zaklamp binnen scheen in fitnesszaak ‘In-Shape’, kwam hij daar plots oog in oog te staan met de gespierde uitbater. Tweehonderd meter verder had de getrainde zaakvoerder de boef al in een stevige greep. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad moest enkel nog de handboeien boven halen.

“Tja, ik moest in de nacht van donderdag op vrijdag wat overuren kloppen”, legt zaakvoerder Glenn Brouwers van fitnesszaak In Shape in Zonhoven uit. “Daardoor was ik omstreeks twee uur nog volop boekhoudkundige stukken aan het ingeven. Plots zag ik vanuit mijn bureel een vreemd licht schijnen doorheen onze fitnessruimte. Een lichtstraal danste op en neer langs de toestellen. Uiteraard ben ik meteen gaan kijken, en zo kwam het dat de jongeman in mijn ogen scheen. Kennelijk was het een inbreker die even kwam verkennen.”

Achtervolging

De jongeman sloeg meteen in paniek op de vlucht. “Hij trok een spurtje door de Rode Kruisstraat richting Heuvenstraat. Ik heb meteen mijn deur open gedraaid en achter hem aan gelopen”, legt de koelbloedige uitbater uit. “Hij liep de Heuvenstraat uit, en koos er voor om over de poort van bakkerij Schoofs te springen. Misschien dacht hij langs daar weg te kunnen, maar eigenlijk was het heel dom. Op die binnenkoer kan je immers geen kant meer uit. Ik heb die jongeman terug over de poort gesleurd naar het straatlicht van de Heuvenstraat. De man begon te gillen en te roepen terwijl ik hem stevig vast hield. Verschillende buren werden wakker van zijn getier. Heel handig, want zo konden zij alarm slaan bij de politie. Ikzelf had mijn gsm binnen laten liggen. Héél toevallig kwam er ook een taxibestuurder voorbij die ik goed kende. Ook hij nam meteen zijn telefoon om de politie te alarmeren.”

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde met verschillende ploegen ter plaatse. Zij hoefden enkel nog hun handboeien boven te halen en de man mee te nemen naar hun bureel voor verhoor. Vrijdag mocht hij uitleg komen geven voor zijn verdacht gedrag. Verschillende getuigen in Zonhoven-centrum hadden de arrestatie door het grote kabaal ‘s nachts ook kunnen filmen.

Video: politie pakt inbreker in Zonhoven-centrum