Twintiger riskeert tien maanden voor verkeersagressie na uitwijkmanoeuvre 14 maart 2018

02u51 0 Zonhoven Een 24-jarige man uit Zonhoven riskeert tien maanden cel voor verkeersagressie. Toen hij op de Genkerbaan reed, achtervolgde hij een bestuurster kilometers-lang. Hij reed haar klem, stapte uit, verwenste het slachtoffer en zou haar ook geslagen hebben. Een vriend van hem beschadigde de auto van het slachtoffer.

Die avond in maart reed de twintiger rond 22.30 uur met zijn BMW van zijn werk in Genk naar zijn woonst in Zonhoven. "Ik wilde een bestuurster inhalen, maar de vrouw week uit naar links en ik moest bruusk remmen", vertelde de twintiger op de rechtbank. De Zonhovenaar zette boos de achtervolging in. Een witte bestelwagen sloot zich bij hem aan. Later bleek dat het een vriend van de beklaagde was. Uiteindelijk slaagde het duo erin om de vrouw klem te rijden. "Ik ben voor haar gaan rijden en ik heb op mijn beurt de remmen dichtgegooid", biechtte de twintiger op. "Hij heeft het slachtoffer daar verwenst en zou haar ook geslagen hebben. Zijn vriend heeft tegen de wagen van het slachtoffer gestampt en de ruitenwisser afgebroken. Er zijn helaas geen getuigen van de feiten", aldus de procureur. Hij vorderde tien maanden cel voor de Zonhovenaar en vier maanden voor zijn vriend, die zijn kat naar de rechtbank stuurde. De rechter gaf de beklaagde een veeg uit de pan. "U bent géén politieagent, meneer. Uiteindelijk hebt u veel tijd verloren met die achtervolging. Als er een bestuurder gevaarlijk is in het verkeer, moet u de politie bellen, en niets anders", zuchtte de rechter. Het vonnis volgt op 27 maart. (BVDH)