Twee verdachten opgepakt met luchtdrukwapens en drugs Toon Royackers

08 maart 2019

18u47 0 Zonhoven Donderdagavond heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad twee verdachten opgepakt in Zonhoven. In een woning werden luchtdrukwapens en drugs aangetroffen.

Een getuige had vier verdachte personen zien lopen langs de Molenweg op Termolen. Twee van hen hadden een wapen in de hand. Toen de politie ter plaatse kwam, konden zij twee personen in een woning in de buurt vinden. Agenten vonden daar eveneens twee luchtdrukpistolen en meer dan 60 gram cannabis. De verdachten, een man van 30 jaar uit Zonhoven en een 31-jarige man uit Genk, werden opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.