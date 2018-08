Twee trucks door middenberm E314 29 augustus 2018

02u27 0 Zonhoven Op de E314 tussen Houthalen en Zonhoven zijn gisteren twee trucks quasi gelijktijdig en op amper één kilometer van elkaar door de middenberm gegaan. Telkens bleek een klapband de oorzaak te zijn.

Een eerste truck reed omstreeks 14.30 uur in de richting van Lummen, toen een band klapte. De vrachtwagen ging meteen aan het slingeren en raakte onderweg nog een auto. Samen gingen ze door de vangrails van de middenberm. Door de klap kantelde de truck en kwam de hele lading kiezels op de snelweg terecht. Andere weggebruikers konden de ravage gelukkig nog op het nippertje vermijden. Een ambulance en ploegen van brandweerzone Oost Limburg snelden ter plaatse, maar zowel de automobilist als de trucker bleven ongedeerd. Al was de hinder wel bijzonder groot. Speciale takeldiensten waren nodig om de gekantelde truck finaal weer recht te trekken. In de file die ontstond, botsten nog eens drie wagens tegen elkaar, maar hierbij vielen geen gewonden. Pas na de avondspits was de rijbaan weer volledig vrij.





Amper enkele minuten na het eerste ongeval kreeg een trucker één kilometer verderop ook met een klapband af te rekenen. Hij reed op het grondgebied van Zonhoven, in de richting van Nederland. En ook hij ging door de vangrails van de middenberm. Bij dit ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De trucker bleef ongedeerd, maar ook hier moesten takeldiensten en de brandweer uitrukken om de rijbaan vrij te maken. (RTZ)