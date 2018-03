Twee doden in 15 uur op Omleidingsweg TOON ROYACKERS

15 maart 2018

02u58 0 Zonhoven Woensdag werden de hulpdiensten twee keer opgeroepen op één dag voor een dodelijk ongeval, telkens op de Omleidingsweg (N74) in Zonhoven. 's Nachts verloor een jonge bestuurder al het leven na een klap tegen een geparkeerde foorwagen. Kort voor 18 uur stierf nog een motorrijder, toen hij in de flank van een overstekende auto knalde. Door het tweede ongeval was de Omleiding in de richting van Noord Limburg bovendien helemaal versperd.

De omstandigheden van het eerste ongeval om 3 uur 's nachts zijn nog bijzonder onduidelijk. Slachtoffer Maarten Bijnens (30) uit Houthalen-Helchteren had er net zijn dienst op zitten in de 'Corda Bar' op de 'Corda Campus' in Hasselt. Op weg naar huis week zijn Opel om een nog onduidelijke reden van de rijbaan af. Zijn wagen kwam op de vluchtstrook terecht en knalde daar op een geparkeerde foorwagen. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde nog samen met een mugteam en een ambulance ter plaatse. Maar voor de 30-jarige Houthalenaar kon geen hulp meer baten. Hij stierf op de plaats van het ongeval. Mogelijk was de jongeman even in slaap gevallen tijdens de nachtelijke rit naar huis. Wegen en Verkeer Limburg had vorige week overigens nog een parkeerverbod voor vrachtwagens ingevoerd langs de N74 in buurgemeente Houthalen-Helchteren. Een gelijkaardig verbod wordt ook overwogen langs het tracé in Zonhoven.





Verrast

Kort voor 18 uur 's avonds moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken voor een zwaar ongeval op diezelfde Omleidingsweg. Een 29-jarige motorrijder uit Genk reed in de richting van Houthalen-Helchteren, toen hij aan het kruispunt met de Houthalenseweg verrast werd door een overstekende auto. Een bestuurster die uit Houthalen-Helchteren kwam, wilde daar afslaan richting Zonhoven-centrum. Het kwam opnieuw tot een harde klap, waarbij de motorrijder werd weggeslingerd. Ook voor hem kwam alle hulp te laat.





Brandweerzone Zuid West Limburg moest de bestuurster van de personenauto nog bevrijden. Haar auto was door de klap met de motard helemaal verwrongen. De dame werd zwaargewond en in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval zorgde ervoor dat de Omleidingsweg bezaaid lag met brokstukken.





Weg afgesloten

De politie sloot de drukke verkeersader van Hasselt naar Noord Limburg plaatselijk af. Bestuurders moesten daardoor de N74 verlaten, en via de lokale wegen van Zonhoven verder rijden. Dat zorgde woensdagavond voor een bijzonder moeizame avondspits met traag verkeer in de hele omgeving. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het tweede ongeval verder te onderzoeken. Pas 's avonds laat werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.